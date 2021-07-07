Дожди покидают Украину на три дня: синоптики назвали дату

С 8 июля почти всю территорию Украины, кроме Черновицкой области, покидают дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +27 до +32.

Сухая погода в стране будет три дня. С 11 июля как ожидается, дожди накроют западные, часть центральных, северных, Одесскую и Николаевскую области.