Дощі покидають Україну на три дні: синоптики назвали дату

З 8 липня майже всю територію України, крім Чернівецької області, покинують дощі. Температура повітря вдень буде коливатись від +27 до +32.

Суха погода в країні буде три дні. З 11 липня, як очікується, дощі накриють західні, частину центральних, північних, Одеську та Миколаївську області.