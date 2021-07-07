Дощі покидають Україну на три дні: синоптики назвали дату

Погода в Україні покращиться з 8 липня, дощі покидають територію країни, але тільки на три дні. З 11 липня очікується повернення дощів з грозами в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
З 8 липня майже всю територію України, крім Чернівецької області, покинують дощі. Температура повітря вдень буде коливатись від +27 до +32.
Суха погода в країні буде три дні. З 11 липня, як очікується, дощі накриють західні, частину центральних, північних, Одеську та Миколаївську області.
Нагадаємо, сьогодні південь та схід України накриє злива. Можливе підвищення рівнів води на річках.
Раніше повідомлялось, що погода в Україні принесе сильну спеку, а опади тимчасово відступлять.
Крім того, погода в Україні в найближчі два тижні продемонструє нестійкість синоптичної ситуації, різні регіони будуть охоплювати то хвилі похолодання, то навпаки - термометри почнуть підскакувати до +35 градусів, а потім знову "впадуть".