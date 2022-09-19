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Дожди пока не отступают: прогноз погоды на вторник

Фото: В Украине 20 сентября будет дождь, местами с грозами (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 20 сентября, в Украине будет дождливо. При этом в западных областях ожидается туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.

При этом ночью в большинстве областей Правобережья, а днем в Украине, кроме юго-востока, временами ожидается дождь. В то же время в центральных областях и южной части местами дожди с грозами.

В западных областях ночью и утром местами возможен туман. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4 +9 градусов, в южной части до +13, а днем +9 +14, при этом на юге и востоке страны +17 +22.

На высокогорье Карпат ожидается дождь с мокрым снегом. Температура ночью и днем ожидается в пределах 0 +5 градусов.

Погода в Киеве и области

Завтра в столичном регионе будет облачно с прояснениями, временами дождь. При этом ночью прогнозируется местами небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +4 +9 градусов, а днем +9 +14. В Киеве температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6 +8 градусов, а днем +11 +13.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на текущую рабочую неделю.

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Погода в Украине