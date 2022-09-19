RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі наразі не відступають: прогноз погоди на вівторок

Фото: В Україні 20 вересня буде дощ, місцями із грозами (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 20 вересня, в Україні буде дощ. При цьому у західних областях очікується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook .

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно із проясненнями.

При цьому вночі у більшості областей Правобережжя, а вдень в Україні, окрім південного сходу, часом очікується дощ. Водночас у центральних областях та південній частині місцями дощі з грозами.

У західних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9 градусів, у південній частині до +13, а вдень +9 +14, при цьому на півдні та сході країни +17 +22.

На високогір'ї Карпат очікується дощ із мокрим снігом. Температура вночі та вдень очікується в межах 0 +5 градусів.

Погода в Києві та області

Завтра у столичному регіоні буде хмарно із проясненнями, часом дощ. При цьому вночі прогнозується невеликий дощ. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +4 +9 градусів, а вдень +9 +14. У Києві температура повітря вночі коливатиметься в межах +6+8 градусів, а вдень +11 +13.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на поточний робочий тиждень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні