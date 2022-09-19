Дощі наразі не відступають: прогноз погоди на вівторок

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно із проясненнями.

При цьому вночі у більшості областей Правобережжя, а вдень в Україні, окрім південного сходу, часом очікується дощ. Водночас у центральних областях та південній частині місцями дощі з грозами.

У західних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9 градусів, у південній частині до +13, а вдень +9 +14, при цьому на півдні та сході країни +17 +22.

На високогір'ї Карпат очікується дощ із мокрим снігом. Температура вночі та вдень очікується в межах 0 +5 градусів.

Погода в Києві та області

Завтра у столичному регіоні буде хмарно із проясненнями, часом дощ. При цьому вночі прогнозується невеликий дощ. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +4 +9 градусів, а вдень +9 +14. У Києві температура повітря вночі коливатиметься в межах +6+8 градусів, а вдень +11 +13.