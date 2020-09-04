Дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 4 сентября, дожди накроют большую часть Украины. Температура воздуха в стране будет в пределах +20 +30 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди будут наблюдаться в Винницкой, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму. На всей остальной территории будет наблюдаться переменная облачность.

В западных областях температура воздуха днем будет от +20 до +24, а ночью от +10 до +13 тепла.

В центральных и северных областях температура воздуха днем прогреется до +20 +30, а ночью столбики термометров опустятся до +15 +19.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +30 градусов, а ночью она опустится до +16 +20.

Фото: погода в Украине на 4 сентября (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет идти дождь. Температура воздуха днем составит от +20 до +24, а ночью от +14 до +19.

Фото: погода в Киеве и области на 4 сентября (meteo.gov.ua)

Напомним, ближайшие дни в Украине ожидается похолодание, но на следующей неделе температура вновь может превысить 30 градусов.

Добавим, в сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла (в горах 11-12 градусов тепла).