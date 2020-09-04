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Дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 4 вересня, дощі накриють переважну частину України. Температура повітря в країні буде в межах +20 +30 градів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, дощі спостерігатимуться у Вінницькій, Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій областях та у Криму. На всій іншій території спостерігатиметься мінлива хмарність.

У західних областях температура повітря вдень буде від +20 до +24, а вночі від +10 до +13 тепла.

У центральних та північних областях температура повітря вдень прогріється до +20 +30, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +15 +19.

У південних та східних областях температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +30 градусів, а вночі вона опуститься до +16 +20.

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Фото: погода в Україні на 4 вересня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві та в області сьогодні буде йти дощ. Температура повітря вдень становитиме від +20 до +24, а вночі від +14 до +19.

Фото: погода в Києві та області на 4 вересня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, найближчими днями в Україні очікується похолодання, але на наступному тижні температура знову може перевищити 30 градусів.

Додамо, у вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла (в горах 11-12 градусів тепла).

Прогноз погоди
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