Дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 7 мая ухудшится, пойдут дожди, а температура воздуха будет колебаться от +12 до +20. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня по всей Украине будет дождь. В западных областях днем будет +12+15, а ночью +3+8. На севере тоже будут осадки, температура воздуха днем составит +12+16, а ночью +6+9. В восточных областях будет небольшой дождь, днем будет +15+20, а ночью +8+11. В центре страны сегодня днем будет +11+17, а ночью +4+10. На юге страны дожди, днем будет +12+17, а ночью +6+10.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будут значительные дожди. Температура воздуха днем составит +11+13, а ночью +6+10.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, ночью и утром 7 мая в Киеве и Киевской области будут значительные дожди.

РБК-Украина писало, что погода в Украине на этой неделе будет преимущественно дождливой, в некоторых регионах ожидаются грозы и град, а также сильный ветер.