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Дожди на западе и потепление на юге: прогноз на сегодня

Новости » Общество     07.12.2019 - 10:00
Дожди на западе и потепление на юге: прогноз на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем до +3 и без осадков

В субботу, 7 декабря, погода в Украине будет преимущественно сухой и теплой, лишь в западных областях местами возможны осадки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Волынской областях стоит ждать небольших дождей. На остальной территории будет сухо и облачно с прояснениями. Днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +5, на юге от +6 до +8 градусов.

Ночью в северных, центральных и западных областях похолодает до -2...-4 градусов, на востоке также будет холодно - до 2 градусов мороза. В южных областях ночью от 0 до +2, только местами термометры могут показать до -1.

Дожди на западе и потепление на юге: прогноз на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня, также прогнозируют сухую и малооблачную погоду. Днем температура воздуха в столице будет колебаться от +1 до +3, ночью термометры киевлян покажут до -2...-4 градусов мороза. Ветер юго-западных 5-10 м/сек.

Дожди на западе и потепление на юге: прогноз на сегодня

Напомним, ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что на выходных, 7-8 декабря, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с ночными заморозками. В воскресенье, лишь в некоторых западных и южных областях, а также в Киеве возможны небольшие осадки.

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