Дожди не отступают: синоптики предупредили о граде, грозе и шквалах

Синоптики УкрГидрометцетра предупредили о дождях 2 июля в большинстве областей Украины. Высокая вероятность локальных грозовых дождей все еще сохраняется.
Грозы могут сопровождаться выпадением града и шквалистым усилением ветра.
В Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, грозы (ночью местами), днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди.
Ветер юго-западный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью +15+20, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях +23+28, на остальной территории +27+32.
Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Отметим, что погода с начала июля будет обусловлена влиянием поля пониженного давления с неустойчивой атмосферой, что приведет к значительным осадкам.