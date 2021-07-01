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Дожди не отступают: синоптики предупредили о граде, грозе и шквалах

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики УкрГидрометцетра предупредили о дождях 2 июля в большинстве областей Украины. Высокая вероятность локальных грозовых дождей все еще сохраняется.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Грозы могут сопровождаться выпадением града и шквалистым усилением ветра.

В Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, грозы (ночью местами), днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди.

Ветер юго-западный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +15+20, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях +23+28, на остальной территории +27+32.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Отметим, что погода с начала июля будет обусловлена влиянием поля пониженного давления с неустойчивой атмосферой, что приведет к значительным осадкам.

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