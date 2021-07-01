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Дощі не відступають: синоптики попередили про град, грозу та шквали

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики УкрГідрометцетру попередили про дощі 2 липня у більшості областей України. Висока ймовірність локальних грозових дощів все ще зберігається.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Грози можуть супроводжуватись випадінням граду та шквалистим посиленням вітру.

В Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, грози (вночі місцями), вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, у західній частині місцями значні дощі.

Вітер південно-західний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +15+20, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях +23+28, на решті території +27+32.

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження.

Зазначимо, що погода з початку липня буде обумовлена впливом поля зниженого тиску з нестійкою атмосферою, що призведе до значних опадів.

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