Дощі не відступають: синоптики попередили про град, грозу та шквали

Синоптики УкрГідрометцетру попередили про дощі 2 липня у більшості областей України. Висока ймовірність локальних грозових дощів все ще зберігається.
Грози можуть супроводжуватись випадінням граду та шквалистим посиленням вітру.
В Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, грози (вночі місцями), вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, у західній частині місцями значні дощі.
Вітер південно-західний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі +15+20, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях +23+28, на решті території +27+32.
Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження.
Зазначимо, що погода з початку липня буде обумовлена впливом поля зниженого тиску з нестійкою атмосферою, що призведе до значних опадів.