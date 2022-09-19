Дожди отступают: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине в начале недели будет влажной, но дожди уже отступают. Осадки накроют только запад и север страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в понедельник, 19 сентября, дожди накроют все западные регионы, а также Черниговскую и Сумскую области. На остальной территории будет сухая погода.

Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Несмотря на то, что осадки отступают, украинцам пока не стоит ожидать потепления.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью +6 +9 градусов, днем +13 +15;

на западе ночью +5 +8, а днем +11 +15 градусов;

в восточных областях ночью +9 +13 градусов, днем +18 +22;

на юге страны ночью +9 +13, а днем +18 +22 градуса;

в центральных областях ночью +7 +10 градусов, днем +15 +17.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня будет сухо, но с переменной облачностью. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с.

Температура ночью будет +7 +9 градусов. Днем столбики термометров покажут до +13 +15 градусов.