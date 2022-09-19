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Дожди отступают: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Понедельник 19 сентября 2022 07:00
Дожди отступают: какой будет погода в Украине сегодня Фото: 19 сентября дожди накроют западные и северные регионы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в начале недели будет влажной, но дожди уже отступают. Осадки накроют только запад и север страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в понедельник, 19 сентября, дожди накроют все западные регионы, а также Черниговскую и Сумскую области. На остальной территории будет сухая погода.

Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Несмотря на то, что осадки отступают, украинцам пока не стоит ожидать потепления.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +6 +9 градусов, днем +13 +15;
  • на западе ночью +5 +8, а днем +11 +15 градусов;
  • в восточных областях ночью +9 +13 градусов, днем +18 +22;
  • на юге страны ночью +9 +13, а днем +18 +22 градуса;
  • в центральных областях ночью +7 +10 градусов, днем +15 +17.

Дожди отступают: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня будет сухо, но с переменной облачностью. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с.

Температура ночью будет +7 +9 градусов. Днем столбики термометров покажут до +13 +15 градусов.

Дожди отступают: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на следующую рабочую неделю.

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