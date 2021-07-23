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Дожди отойдут и немного потеплеет: какой будет погода в Украине сегодня

Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня ожидается потепление, однако жары не будет. В некоторых областях пройдут незначительные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня днем по всей стране столбики термометров будут колебаться на уровне +25-27 градусов.

Только в западных областях будет несколько прохладнее - там прогнозируют +23-25 градусов.

Ночью по Украине будет прохладно. В большинстве областей +12-14 градусов. Самые теплые ночи будут вблизи моря-там будет + 15-17 градусов.

Осадки отойдут почти со всей территории страны. Незначительные дожди ожидаются только в Закарпатской и Черновицкой областях.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается +25-27 градусов днем. Ночью температура опустится до + 13-15 градусов.

Осадков в Киеве сегодня не прогнозируют.

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Погода в Украине