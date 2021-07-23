Дощі відійдуть і трохи потепліє: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні вдень по всій країні стовбчики термометрів коливатимуться на рівні +25-27 градусів.

Лише у західних областях буде дещо прохолодніше - там прогнозують +23-25 градусів.

Вночі по Україні буде прохолодно. У більшості областей +12-14 градусів. Найтепліші ночі будуть поблизу моря - там буде +15-17 градусів.

Опади відійдуть майже з усієї території країни. Незначні дощі очікуються лише у Закарпатській та Чернівецькій областях.

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікується +25-27 градусів вдень. Вночі температура опуститься до +13-15 градусів.

Опадів у Києві сьогодні не прогнозують.