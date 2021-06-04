Дожди отойдут и немного потеплеет: какой будет погода в Украине сегодня

Погода по Украине

Сегодня дожди прогнозируют в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской области и в Крыму. Температура воздуха там повысится до +17-18 градусов днем. Ночью прогнозируют +10-12 градусов.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Температура ночью +7-12 градусов, днем +17-22 градуса. На высокогорье Карпат ночью + 3-8 градусов, днем + 8-13 градусов.

Погода в Киеве

В столице в пятницу осадков не прогнозируют, в течение дня будет облачно с прояснениями.

Температура днем повысится до + 21 градуса. Ночью столбики термометра минимально опустятся до +10.