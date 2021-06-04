Дощі відійдуть і трохи потепліє: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода по Україні

Сьогодні дощі прогнозують в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській області та в Криму. Температура повітря там підвищиться до +17-18 градусів вдень. Вночі прогнозують +10-12 градусів.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі +7-12 градусів, вдень +17-22 градуси. На високогір'ї Карпат вночі +3-8 градусів, вдень +8-13 градусів.

Погода в Києві

У столиці у п'ятницю опадів не прогнозують, протягом дня буде хмарно з проясненнями.

Температура вдень підвищиться до +21 градуса. Вночі стовбчики термометра мінімально опустяться до +10.