Дожди отойдут, но будет ветрено: какой будет погода в Украине завтра

В воскресенье, 20 февраля в Украине существенных осадков не ожидается, лишь местами пройдут дожди. Ожидаются шквалы ветра, при этом температура воздуха на юге днем будет достигать +10 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, завтра ночью в восточных областях и в Днепропетровской области небольшой дождь и мокрый снег, днем на крайнем западе и в южной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах, ночью и в северной и восточной частях порывы ветра до 15-20 м/сек. В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег.
Температура воздуха составит:
Завтра в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, а ночью порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью +1 +3, днем +6 +8 градусов.
Напомним, ранее РБК-Украина публиковало прогноз погоды на эти выходные.