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Дожди отойдут, но будет ветрено: какой будет погода в Украине завтра

Автор: Мария Кучерявец

В воскресенье, 20 февраля в Украине существенных осадков не ожидается, лишь местами пройдут дожди. Ожидаются шквалы ветра, при этом температура воздуха на юге днем будет достигать +10 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра ночью в восточных областях и в Днепропетровской области небольшой дождь и мокрый снег, днем на крайнем западе и в южной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах, ночью и в северной и восточной частях порывы ветра до 15-20 м/сек. В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег.

Температура воздуха составит:

  • в западных областях днем +5 +9, ночью -2 +2 градуса;
  • на севере страны +5 +8 градусов днем, ночью от -1 до +2;
  • в восточных областях днем +6 +8, а ночью +1 +3 градуса;
  • на юге страны +6 +10 градусов днем, ночью +1 +4;
  • в центральных областях +6 +8 днем, а ночью от 0 до +2 градусов.

Погода в Киеве

Завтра в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, а ночью порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью +1 +3, днем +6 +8 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало прогноз погоды на эти выходные.

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