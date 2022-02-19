Дощі відійдуть, але буде вітряно: якою буде погода в Україні завтра

У неділю, 20 лютого в Україні суттєвих опадів не очікується, лише місцями пройдуть дощі. Очікуються шквали вітру, при цьому температура повітря вдень сягатиме подекуди +10 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, завтра вночі в східних областях та в Дніпропетровській області невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на крайньому заході та у південній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вночі і у північній та східній частинах пориви вітру до 15-20 м/с. В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг.
Температура повітря становитиме:
Завтра в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, а вночі пориви вітру до 15-20 м/с. Температура вночі +1 +3, вдень +6 +8 градусів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало прогноз погоди на ці вихідні.