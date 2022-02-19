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Дощі відійдуть, але буде вітряно: якою буде погода в Україні завтра

Автор: Марія Кучерявець

У неділю, 20 лютого в Україні суттєвих опадів не очікується, лише місцями пройдуть дощі. Очікуються шквали вітру, при цьому температура повітря вдень сягатиме подекуди +10 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра вночі в східних областях та в Дніпропетровській області невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на крайньому заході та у південній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вночі і у північній та східній частинах пориви вітру до 15-20 м/с. В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг.

Температура повітря становитиме:

  • у західних областях вдень +5 +9, вночі -2 +2 градуси;
  • на півночі країни +5 +8 градусів вдень, вночі від -1 до +2;
  • у східних областях вдень +6 +8, а вночі +1 +3 градуси;
  • на півдні країни +6 +10 градусів вдень, вночі +1 +4;
  • у центральних областях +6 +8 вдень, а вночі від 0 до +2 градусів.

Погода в Києві

Завтра в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, а вночі пориви вітру до 15-20 м/с. Температура вночі +1 +3, вдень +6 +8 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало прогноз погоди на ці вихідні.

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