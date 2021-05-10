Дощі відійшли і потеплішало: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні потеплішало (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні в Україну прийшло потепління. У більшості областей буде сухо та підніметься температура повітря.
Прогноз у всіх регіонах
У більшості областей сьогодні сухо та без опадів. У західних регіонах вдень буде +19+23, а вночі +3+5. На півночі та в центрі країни очікується вдень +17+20, а вночі +5-2.
У східних областях, а саме у Харківській, Луганській та Донецькій, сьогодні грозові дощі. Вдень буде +11+13, а вночі +3+5. На півдні країни сухо, вдень +17+20, а вночі +5+8.
Прогноз у Києві
У столиці сьогодні буде сонячно та тепло. Вдень передають +17+19, а вночі +2+4.
Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження. Крім того, в країні найближчі дві ночі будуть заморозки.
Крім того, в Карпатах за ніч випало до 20 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася до -3 градусів.