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Дощі відійшли і потеплішало: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Київ, Понеділок 10 травня 2021 10:00
Дощі відійшли і потеплішало: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні потеплішало (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україну прийшло потепління. У більшості областей буде сухо та підніметься температура повітря.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх регіонах

У більшості областей сьогодні сухо та без опадів. У західних регіонах вдень буде +19+23, а вночі +3+5. На півночі та в центрі країни очікується вдень +17+20, а вночі +5-2.

У східних областях, а саме у Харківській, Луганській та Донецькій, сьогодні грозові дощі. Вдень буде +11+13, а вночі +3+5. На півдні країни сухо, вдень +17+20, а вночі +5+8.

Дощі відійшли і потеплішало: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні буде сонячно та тепло. Вдень передають +17+19, а вночі +2+4.

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження. Крім того, в країні найближчі дві ночі будуть заморозки.

Крім того, в Карпатах за ніч випало до 20 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася до -3 градусів.

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