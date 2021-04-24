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Дощі відійшли, але похолодало: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Київ, Субота 24 квітня 2021 10:00
Дощі відійшли, але похолодало: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні покращується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в більшості областей України не буде дощів. Втім, температура повітря опуститься, вночі взагалі будуть заморозки.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Погода у всіх областях

Сьогодні дощі будуть тільки в Чернігівській та Сумській областях.

На заході країни вдень буде +7+11, а вночі -1-3. У північних та центральних областях прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря вдень складе +7+11, а вночі -3+5.

На сході країни синоптики прогнозують вдень +12+15, а вночі +5+8. А у південних областях вдень буде +13+16, а вночі -3+6.

Дощі відійшли, але похолодало: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря вдень складе +7+9, а вночі від 0 до -2.

Нагадаємо, киян попередили про сильні нічні заморозки найближчими днями.

Також прогнозують, що погода в Україні почне змінюватися з приходом потепління починаючи з наступної середи.

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