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Дощі в одній області та посилення спеки: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Четвер 08 липня 2021 08:00
Дощі в одній області та посилення спеки: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні в Україні буде сухо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні покращилась погода, дощі відійшли, сьогодні злива буде тільки у Одеській області. Температура повітря коливатиметься від +27 до +33.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Україну покинули дощі. Сьогодні злива буде тільки в Одеській області.

На заході країни температура повітря вдень складе +29+33, а вночі +16+18.

На півночі країни передають вдень +27+29, а вночі +14+17.

У центрі буде вдень +29+32, а вночі +16+19.

На сході прогнозують вдень +28+30, а вночі +15+18.

На півдні очікується вдень +29+31, а вночі +16+18.

Дощі в одній області та посилення спеки: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +30+32, а вночі +17+19.

Нагадаємо, синоптики прогнозують посилення спеки в Україні у найближчі дні.

Як раніше повідомлялось, в Україну поверниться пекельна спека з 8 липня. З цього дня грозові дощі покинуть країну.

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