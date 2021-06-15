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Дожди обойдут только две области Украины: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине продолжают идти дожди вторую неделю подряд. Сегодня ливень обойдет только Львовскую и Волынскую области, в других регионах - грозы и шквалы.

Об этом сообщает пресс-центр Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди и грозы будут в почти всех регионах Украины. Переменная облачность и без осадков ожидается во Львовской и Ровенской областях.

На западе температура воздуха днем составит +21+26, а ночью +10+15.

На севере страны днем ожидается +24+26, а ночью +13+15.

На востоке страны синоптики прогнозируют днем +25+27, а ночью +14+16.

На юге температура воздуха днем сладе +24+26, а ночью +14+17.

В центре передают днем +24+27, а ночью +13+16.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +24+26, а ночью +14+16.

Напомним, Карпаты после снегопада накроет ливень. Грозы и шквалы будут в другой части Украины.

Отметим, на этой неделе погоду в Украине будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.

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