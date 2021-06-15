Дощі оминуть тільки дві області України: прогноз погоди на сьогодні

В Україні продовжують йти дощі другий тиждень поспіль. Сьогодні злива омине тільки Львівську та Волинську області, у інших регіонах - грози та шквали.
Сьогодні дощі та грози будуть у майже всіх регіонах України. Мінлива хмарність та без опадів очікується у Львівській та Рівненській областях.
На заході температура повітря вдень складе +21+26, а вночі +10+15.
На півночі країни вдень очікується +24+26, а вночі +13+15.
На сході країни синоптики прогнозують вдень +25+27, а вночі +14+16.
На півдні температура повітря вдень сладе +24+26, а вночі +14+17.
У центрі передають вдень +24+27, а вночі +13+16.
У Києві сьогодні теж будуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +14+16.
Нагадаємо, Карпати після снігопаду накриє злива. Грози та шквали будуть в іншій частині України.
Зазначимо, цього тижня погоду в Україні визначатиме циклон над Чорним морем. У західних та північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України продовжуються короткочасні дощі.