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Дожди во всех областях и до +15 тепла: прогноз погоды на сегодня

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в пятницу, 16 апреля, сохранится дождливая погода. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +15 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз в областях

Осадки в виде дождя будут наблюдаться во всех областях. При этом в центральных, северных и южных областях ожидаются средние осадки, на западе и востоке - небольшие дожди.

На западе температура воздуха немного повысится - +6+8 днем, на Волыни, в Ровенской и Хмельницкой областях +8+11, ночью +3+6 градусов. В центральных регионах столбики термометра покажут +10+12 днем, +4+6 ночью. На юге и востоке +8+11 тепла днем, в Луганской области +13+15. В Черниговской и Сумской областях +11+13 днем, ночь +3+6.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха составит +10+12 днем, ночью +5+7 градусов.

Ранее РБК-Украина писало, что похолодание в Украине обусловлено очередным атмосферным фронтом. Он принесет мокрый снег в западные регионы.

Также сообщалось, что до конца недели погода в стране улучшится, уже с 18 апреля ожидается потепление.

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