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Дощі у всіх областях і до +15 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у п'ятницю, 16 квітня, збережеться дощова погода. Температура повітря коливатиметься від +6 до +15 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз в областях

Опади у вигляді дощу будуть спостерігатися у всіх областях. При цьому в центральних, північних і південних областях очікуються середні опади, на заході і сході - невеликі дощі.

На заході температура повітря трохи підвищиться - +6+8 вдень, на Волині, в Рівненській і Хмельницькій областях +8+11, вночі +3+6 градусів. У центральних регіонах стовпчики термометра покажуть +10+12 вдень, +4+6 вночі. На півдні та сході +8+11 тепла вдень, у Луганській області +13+15. У Чернігівській і Сумській областях +11+13 вдень, ніч +3+6.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні очікуються дощі. Температура повітря становитиме +10+12 вдень, вночі +5+7 градусів.

Раніше РБК-Україна писало, що похолодання в Україні зумовлене черговою атмосферним фронтом. Він принесе мокрий сніг у західні регіони.

Також повідомлялося, що до кінця тижня погода в країні покращиться, вже з 18 квітня очікується потепління.

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