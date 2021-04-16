Дожди во всех областях и до +15 тепла: прогноз погоды на сегодня

В Украине в пятницу, 16 апреля, сохранится дождливая погода. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +15 градусов.

Прогноз в областях

Осадки в виде дождя будут наблюдаться во всех областях. При этом в центральных, северных и южных областях ожидаются средние осадки, на западе и востоке - небольшие дожди.

На западе температура воздуха немного повысится - +6+8 днем, на Волыни, в Ровенской и Хмельницкой областях +8+11, ночью +3+6 градусов. В центральных регионах столбики термометра покажут +10+12 днем, +4+6 ночью. На юге и востоке +8+11 тепла днем, в Луганской области +13+15. В Черниговской и Сумской областях +11+13 днем, ночь +3+6.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха составит +10+12 днем, ночью +5+7 градусов.