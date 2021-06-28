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Дожди и незначительное похолодание: какой будет погода на День Конституции

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Понедельник 28 июня 2021 10:00
Дожди и незначительное похолодание: какой будет погода на День Конституции Фото: в Украине частично воздержатся дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня, 28 июня, ожидается незначительное снижение температуры. Дожди с грозами прогнозируют в северных, центральных и восточных областях.

Об этом сообщили в УкрГидрометцентре.

Погода по Украине

В Украине в течение суток ожидается достаточно теплая погода. В то же время, местами будут осадки.

Так, дожди с грозами следует ждать в северных, восточных и центральных областях. На остальной территории будет без осадков.

Температура воздуха по Украине составит в среднем +24-26 градусов. В восточных и южных областях температура повысится до +30 градусов.

Дожди и незначительное похолодание: какой будет погода на День Конституции

Погода в Киеве

В столице сегодня воздух прогреется до +24-26 градусов. Ночью температура опустится до +17-19 градусов.

Кроме того, днем и ночью ожидаются дожди с грозами.

Дожди и незначительное похолодание: какой будет погода на День Конституции

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды обесточены 393 населенных пункта. Отключение электроснабжения произошло в восьми областях.

Напомним, на днях в Киевской области выпадал град и ливень.

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