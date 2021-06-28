Дожди и незначительное похолодание: какой будет погода на День Конституции
В Украине сегодня, 28 июня, ожидается незначительное снижение температуры. Дожди с грозами прогнозируют в северных, центральных и восточных областях.
Об этом сообщили в УкрГидрометцентре.
Погода по Украине
В Украине в течение суток ожидается достаточно теплая погода. В то же время, местами будут осадки.
Так, дожди с грозами следует ждать в северных, восточных и центральных областях. На остальной территории будет без осадков.
Температура воздуха по Украине составит в среднем +24-26 градусов. В восточных и южных областях температура повысится до +30 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня воздух прогреется до +24-26 градусов. Ночью температура опустится до +17-19 градусов.
Кроме того, днем и ночью ожидаются дожди с грозами.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды обесточены 393 населенных пункта. Отключение электроснабжения произошло в восьми областях.
Напомним, на днях в Киевской области выпадал град и ливень.