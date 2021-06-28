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Дощі та незначне похолодання: якою буде погода на День Конституції

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Понеділок 28 червня 2021 10:00
Дощі та незначне похолодання: якою буде погода на День Конституції Фото: в Україні частково утримаються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні, 28 червня, очікується незначне зниження температури. Дощі з грозами прогнозують в північних, центральних та східних областях.

Про це повідомили в УкрГідрометцентрі.

Погода по Україні

В Україні протягом доби очікується досить тепла погода. Водночас, подекуди будуть опади.

Так, дощі з грозами слід чекати в північних, східних та центральних областях. На решті території буде без опадів.

Температура повітря по Україні становитиме в середньому +24-26 градусів. В східних та південних областях температура підвищиться до +30 градусів.

Дощі та незначне похолодання: якою буде погода на День Конституції

Погода в Києві

В столиці сьогодні повітря прогріється до +24-26 градусів. Вночі температура опуститься до +17-19 градусів.

Крім того, вдень та вночі очікуються дощі з грозами.

Дощі та незначне похолодання: якою буде погода на День Конституції

Раніше повідомлялося, що в Україні через негоду знеструмлені 393 населені пункти. Відключення електропостачання сталося в восьми областях.

Нагадаємо, днями у Київській області випадав град та була злива.

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