ru ua
Вс, 12 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дожди накроют половину Украины: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 июня 2022 07:00
Дожди накроют половину Украины: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня дожди накроют половину Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня почти в половине регионов ожидаются дожди, местами грозы. При этом днем столбики термометров будут достигать +32 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью в Карпатах и Черновицкой области, днем в северных (кроме Житомирской), Винницкой, Харьковской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +14 +18, днем +27 +30 градусов;
  • на западе ночью + 13 +18 градусов, а днем +24 + 27;
  • в восточных областях ночью +16 +20, днем +29 +32 градусов;
  • на юге страны ночью +17 +22 градусов, а днем +27 +33;
  • в центральных областях ночью +16 +18, днем +30 +32 градусов

Дожди накроют половину Украины: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +17 +19, а днем +27 + 32 градуса.

Дожди накроют половину Украины: прогноз погоды на сегодня

Напомним ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода в течение июня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз