ru ua
Нд, 12 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дощі накриють половину України: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Неділя 12 червня 2022 07:00
Дощі накриють половину України: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні дощі накриють половину України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні майже в половині регіонів очікуються дощі, подекуди грози. При цьому вдень стовпчики термометрів сягатимуть +32 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі в Карпатах та Чернівецькій області, вдень у північних (крім Житомирської), Вінницькій, Харківській та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +14 +18, вдень +27 +30 градусів;
  • на заході вночі +13 +18 градусів, а вдень +24 +27;
  • у східних областях вночі +16 +20, вдень +29 +32 градусів;
  • на півдні країни вночі +17 +22 градусів, а вдень +27 +33;
  • у центральних областях вночі +16 +18, вдень +30 +32 градусів

Дощі накриють половину України: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +17 +19, а вдень +27 +32 градуси.

Дощі накриють половину України: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо раніше синоптики розповіли про те, якою буде погода протягом червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз