Дожди начнут отступать, но пока без существенного потепления: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в областях

Дождливая погода сохранится на севере, востоке и части западных регионов - во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской и Житомирской областях. На остальной территории страны будет сухо, переменная облачность.

Температура воздуха будет колебаться на западе страны днем от +8 до +13, ночью +3+5, на севере и востоке +11+14 днем и +3+7 ночью. В центральных регионах столбики термометров покажут +10+12 днем, +4+6 ночью, а на юге +14+16 днем, в Одесской области +11+13, ночью до 5 тепла.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет дождливо. Температура воздуха днем составит +9+11 градусов, ночью +5+7.