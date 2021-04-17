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Дощі почнуть відступати, але поки без істотного потепління: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у суботу, 17 квітня, покращиться погода. Дощі почнуть відступати, але істотного потепління поки не очікується.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз в областях

Дощова погода збережеться на півночі, сході та частини західних регіонів - у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській та Житомирській областях. На решті території країни буде сухо, мінлива хмарність.

Температура повітря буде коливатися на заході країни вдень від +8 до +13, вночі +3+5, на півночі і сході +11+14, вдень +3+7 вночі. У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть +10+12 вдень, +4+6 вночі, а на півдні +14+16 вдень, в Одеській області +11+13, вночі до 5 тепла.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні дощитиме. Температура повітря вдень становитиме +9+11 градусів, вночі +5+7.

Зазначимо, похолодання в Україні зумовлене черговою атмосферним фронтом. Він принесе мокрий сніг у західні регіони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до кінця тижня погода в країні покращиться. Потепління очікується вже з 18 квітня.

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