Дожди и мороз ночью: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 15 апреля ухудшится, пойдут дожди, а температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +14. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе сегодня переменная облачность, днем +8+12, а ночью -1-3. Впрочем, в Волынской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях дождь. На севере страны сухо, днем +7+10, а ночью -1-3. В центральных областях днем +7+12, а ночью +4-3. На востоке страны сегодня дожди, днем +8+10, а ночью +3+6. На юге страны тепло, днем +12+14, а ночью +2+5.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве переменная облачность, сухо. Днем +7+9, а ночью 0-2.

Напомним, вчера в Закарпатской области из-за резкого похолодания на известном курорте Драгобрат выпало до 10 сантиметров снега.

Ранее сообщалось, что погода в Украине сильно испортится - в страну придет сильное похолодание.