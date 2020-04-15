Дощі та мороз вночі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 15 квітня погіршиться, підуть дощі, а температура повітря вдень коливатиметься від +7 до +14. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході сьогодні мінлива хмарність, вдень +8+12, а вночі -1-3. Втім, у Волинській, Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областях дощ. На півночі країни сухо, вдень +7+10, а вночі -1-3. У центральних областях вдень +7+12, а вночі +4-3. На сході країни сьогодні дощі, вдень +8+10, а вночі +3+6. На півдні країни тепло, вдень +12+14, а вночі +2+5.

Прогноз у Києві

Сьогодні в Києві мінлива хмарність, сухо. Вдень +7+9, а вночі 0-2.

Нагадаємо, вчора у Закарпатській області через різке похолодання на відомому курорті Драгобрат випало до 10 сантиметрів снігу.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні сильно зіпсується - в країну прийде сильне похолодання.