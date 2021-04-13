Дожди и мокрый снег: в Украине местами похолодает

Сообщается, что завтра в западных областях будет облачно, осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатском регионе дождь и мокрый снег, местами значительный, ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1 до +6, днем от +6 до +11 (на высокогорье Карпат на протяжении суток от -2 до +3).

На остальной территории Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем в северо-восточных, Житомирской, Винницкой и большинстве южных областей небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунда, ночью от +4 до +9, днем от +11 до +16.

Фото: погода в Украине 14 апреля