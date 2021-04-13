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Дожди и мокрый снег: в Украине местами похолодает

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине 14 апреля будет дождливой, местами ожидается мокрый снег. Также синоптики прогнозируют похолодание.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

Сообщается, что завтра в западных областях будет облачно, осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатском регионе дождь и мокрый снег, местами значительный, ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1 до +6, днем от +6 до +11 (на высокогорье Карпат на протяжении суток от -2 до +3).

На остальной территории Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем в северо-восточных, Житомирской, Винницкой и большинстве южных областей небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунда, ночью от +4 до +9, днем от +11 до +16.

Фото: погода в Украине 14 апреля

Напомним, ранее сообщалось, что похолодание в Украине обусловлено очередным атмосферным фронтом. Он принесет мокрый снег в западные регионы.

Также сообщалось, что до конца недели в центре, на западе, севере и юге будет прохладно - от +9 до +14, на востоке от +12 до +17.

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