Дощі та мокрий сніг: в Україні місцями похолодає

Повідомляється, що завтра у західних областях буде хмарно, опади переважно у вигляді дощу, в Карпатському регіоні дощ і мокрий сніг, місцями значний, вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від +1 до +6, вдень від +6 до +11 (на високогір'ї Карпат протягом доби від -2 до +3).

На решті території України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень в північно-східних, Житомирській, Вінницькій та більшості південних областей невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 метрів на секунду, вночі від +4 до +9, вдень від +11 до +16.

Фото: погода в Україні 14 квітня