В Украине дожди в западных областях, но потеплело до +19

Погода в Украине ухудшится в западных областях. Однако, в целом в украинских регионах будет плюсовая температура.

Прогноз во всех регионах

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Волынской областях идут дожди. Днем температура воздуха днем на западе составит +11+19, а ночью +3+7.

В северных областях переменная облачность и сухо, днем будет +13+16, а ночью +5+7. В в центре страны днем будет +12+16, а ночью +4+8. На востоке страны будет сухо, днем ожидается +16+20, а ночью +7+9, а на юге - днем +10+14, а ночью +5+7.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит +12+14, а ночью +4+6.