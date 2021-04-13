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В Украине дожди в западных областях, но потеплело до +19

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 08:00
В Украине дожди в западных областях, но потеплело до +19 Фото: в Украине идут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине ухудшится в западных областях. Однако, в целом в украинских регионах будет плюсовая температура.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех регионах

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Волынской областях идут дожди. Днем температура воздуха днем на западе составит +11+19, а ночью +3+7.

В северных областях переменная облачность и сухо, днем будет +13+16, а ночью +5+7. В в центре страны днем будет +12+16, а ночью +4+8. На востоке страны будет сухо, днем ожидается +16+20, а ночью +7+9, а на юге - днем +10+14, а ночью +5+7.

В Украине дожди в западных областях, но потеплело до +19

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит +12+14, а ночью +4+6.

Напомним, украинский Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на неделю. Уже сегодня из-за прихода циклона XANDER погода начнет меняться.

Ранее сообщалось, что по данным синоптиков, с запада в Украину придет атмосферный фронт, который принесет грозовые ливни.

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