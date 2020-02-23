Дожди с мокрым снегом: прогноз на сегодня

В воскресенье, 23 февраля, погода в Украине существенно ухудшится, на большей части территории ожидаются осадки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня в западных, центральных, северных и восточных областях ожидаются значительные дожди с мокрым снегом. На юге сегодня без осадков и облачно с прояснением.

Температура воздуха днем в северных и восточных областях будет колебаться от +3 до +5, на остальной территории термометры покажут от +6 до +9 градусов. На западе и юге воздух кое-где прогреется до +11 градусов. Ночью термометры опустятся до -1, лишь на западе будет +2...+4 градуса.

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня прогнозируют дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем в Киеве будет колебаться от +7 до +9, ночью термометры покажут +1...+3 градуса.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о том, что на Украину надвигается активный циклон. В воскресенье, 23 февраля, прогнозируют сильные порывы ветра до 22 метров в секунду. Уже в понедельник порывы ветра достигнут 40 м/с, а Карпаты засыпет снегом.