Дощі з мокрим снігом: прогноз на сьогодні

У неділю, 23 лютого, погода в Україні суттєво погіршиться, на більшості території очікуються опади. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні у західних, центральних, північних та східних областях очікуються значні дощі з мокрим снігом. На півдні сьогодні без опадів та хмарно з проясненням.

Температура повітря вдень у північних та східних областях коливатиметься від +3 до +5, на решті території термометри покажуть від +6 до +9 градусів. На заході та півдні повітря подекуди прогріється до +11 градусів. Вночі термометри опустяться до -1, лише на заході буде +2...+4 градуси.

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні також прогнозують дощ з мокрим снігом. Температура повітря вдень у Києві коливатиметься від +7 до +9, вночі термометри покажуть +1...+3 градуси.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про те, що на Україну насувається активний циклон. У неділю, 23 лютого, прогнозують сильні пориви вітру до 22 метрів на секунду. Вже у понеділок пориви вітру досягнуть 40 м/с, а Карпати засипле снігом.