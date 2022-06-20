Дощі та грози. На заході України очікується сильне похолодання: погода на завтра

В Україні, відзавтра, 20 червня, очікується похолодання в низці областей. На заході можливі дощі та грози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

"Вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі грози", - пише пресслужба.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний. Його швидкість досягатиме 12 м/c у західних областях, вдень місцями, однак на півночі й центральній частині України - пориви зі швидкістю 15-20 м/с.

"Температура вночі +14 - +19, вдень у західних та Житомирській областях +19 - +24, на Вінниччині та Київщині +23 - +28, на решті території +28 - +33", - відзначає пресслужба.

Фото: на заході України очікується сильне похолодання (facebook.com/UkrHMC)