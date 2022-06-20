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Дощі та грози. На заході України очікується сильне похолодання: погода на завтра

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Понеділок 20 червня 2022 13:47
Дощі та грози. На заході України очікується сильне похолодання: погода на завтра Фото: на заході України очікується сильне похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, відзавтра, 20 червня, очікується похолодання в низці областей. На заході можливі дощі та грози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

"Вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі грози", - пише пресслужба.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний. Його швидкість досягатиме 12 м/c у західних областях, вдень місцями, однак на півночі й центральній частині України - пориви зі швидкістю 15-20 м/с.

"Температура вночі +14 - +19, вдень у західних та Житомирській областях +19 - +24, на Вінниччині та Київщині +23 - +28, на решті території +28 - +33", - відзначає пресслужба.

Дощі та грози. На заході України очікується сильне похолодання: погода на завтра

Фото: на заході України очікується сильне похолодання (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні очікується різке похолодання після спекотного понеділка 20 червня. Температура в деяких областях за добу впаде більш як на 10 градусів.

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