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Дожди и грозы на западе и до +25 тепла: прогноз погоды на сегодня

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в субботу, 22 мая, ожидается солнечная и теплая погода на большей части страны. Дожди и грозы ожидаются лишь на западе страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Луцкой, Тернопольской и Ровенской областях. На остальной территории страны будет сухо и солнечно.

Температура воздуха днем в западных и северных областях составит +20+23 градуса, ночью +7+10, в Сумской области +6+8. В центральных, восточных и южных регионах днем столбики термометров покажут +22+25 градусов, ночью в центре +8+10, на юге +9+11, на востоке +11+14.

Прогноз в Киеве

В столице в субботу будет солнечно. Температура воздуха днем составит +21+23 градуса, ночью +9+11.

Ранее РБК-Украина писало, что в течение выходных в Украине будет переменчивая погода. В субботу будет более солнечная погода, а уже вечером прогнозируют грозовые дожди.

Также сообщалось, что грозовые дожди вернутся в Украину 23 мая. Они накроют западные, северные, Киевскую, Черкасскую, Винницкую и Житомирскую области.

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