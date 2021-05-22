Дожди и грозы на западе и до +25 тепла: прогноз погоды на сегодня

В Украине в субботу, 22 мая, ожидается солнечная и теплая погода на большей части страны. Дожди и грозы ожидаются лишь на западе страны.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Луцкой, Тернопольской и Ровенской областях. На остальной территории страны будет сухо и солнечно.
Температура воздуха днем в западных и северных областях составит +20+23 градуса, ночью +7+10, в Сумской области +6+8. В центральных, восточных и южных регионах днем столбики термометров покажут +22+25 градусов, ночью в центре +8+10, на юге +9+11, на востоке +11+14.
В столице в субботу будет солнечно. Температура воздуха днем составит +21+23 градуса, ночью +9+11.
Ранее РБК-Украина писало, что в течение выходных в Украине будет переменчивая погода. В субботу будет более солнечная погода, а уже вечером прогнозируют грозовые дожди.
Также сообщалось, что грозовые дожди вернутся в Украину 23 мая. Они накроют западные, северные, Киевскую, Черкасскую, Винницкую и Житомирскую области.