UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Дожди и грозы на западе и до +24 тепла: прогноз погоды на сегодня

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в четверг, 13 мая, на западе ухудшится погода - ожидаются дожди и грозы. При этом на остальной территории страны будет сухо, температура воздуха поднимется до +24.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Дожди с грозами прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. На остальной части Украины будет сухо.

Температура воздуха днем на западе составит +16+19 градусов, ночью +5+8, на Закарпатье до +10. В центральных и северных регионах столбики термометров покажут +15+19 тепла днем, ночью +5+8. На востоке и юге страны температура будет колебаться от +21 до +23 днем, в Николаевской области +18+20, в Одесской +15+17, ночью +6+9.

Прогноз в Киеве

В столице в четверг будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит +16+18 градусов, ночью +6+8.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 14 мая синоптики прогнозируют значительное потепление в Украине.

Также сообщалось, что вчера в Карпатах из-за оттепели объявляли значительную опасность схождения лавин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрдождигрозатеплоснабжениеПогода