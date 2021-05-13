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Дожди и грозы на западе и до +24 тепла: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Четверг 13 мая 2021 08:00
Дожди и грозы на западе и до +24 тепла: прогноз погоды на сегодня Фото: дожди и грозы будут наблюдаться лишь на западе страны (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в четверг, 13 мая, на западе ухудшится погода - ожидаются дожди и грозы. При этом на остальной территории страны будет сухо, температура воздуха поднимется до +24.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Дожди с грозами прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. На остальной части Украины будет сухо.

Температура воздуха днем на западе составит +16+19 градусов, ночью +5+8, на Закарпатье до +10. В центральных и северных регионах столбики термометров покажут +15+19 тепла днем, ночью +5+8. На востоке и юге страны температура будет колебаться от +21 до +23 днем, в Николаевской области +18+20, в Одесской +15+17, ночью +6+9.

Дожди и грозы на западе и до +24 тепла: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице в четверг будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит +16+18 градусов, ночью +6+8.

Дожди и грозы на западе и до +24 тепла: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 14 мая синоптики прогнозируют значительное потепление в Украине.

Также сообщалось, что вчера в Карпатах из-за оттепели объявляли значительную опасность схождения лавин.

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