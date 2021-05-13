Дощі та грози на заході і до +24 тепла: прогноз погоди на сьогодні
В Україні у четвер, 13 травня, на заході погіршиться погода - очікуються дощі та грози. При цьому на решті території країни буде сухо, температура повітря підніметься до + 24.
Прогноз у всіх областях
Дощі з грозами прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. На решті частини України буде сухо.
Температура повітря вдень на заході становитиме + 16 +19 градусів, вночі+5 +8, на Закарпатті до + 10. У центральних і північних регіонах стовпчики термометрів покажуть +15+19 тепла вдень, вночі +5+8. На Сході і півдні країни температура коливатиметься від +21 до +23 вдень, в Миколаївській області +18+20, в Одеській +15+17, вночі +6+9.
Прогноз у Києві
У столиці в четвер буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме + 16 +18 градусів, вночі+6 + 8.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з 14 травня синоптики прогнозують значне потепління в Україні.
Також повідомлялося, що вчора у Карпатах через відлигу оголошували значну небезпеку сходження лавин.