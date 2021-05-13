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Дощі та грози на заході і до +24 тепла: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Четвер 13 травня 2021 08:00
Дощі та грози на заході і до +24 тепла: прогноз погоди на сьогодні Фото: дощі та грози спостерігатимуться лише на заході країни(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у четвер, 13 травня, на заході погіршиться погода - очікуються дощі та грози. При цьому на решті території країни буде сухо, температура повітря підніметься до + 24.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Дощі з грозами прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. На решті частини України буде сухо.

Температура повітря вдень на заході становитиме + 16 +19 градусів, вночі+5 +8, на Закарпатті до + 10. У центральних і північних регіонах стовпчики термометрів покажуть +15+19 тепла вдень, вночі +5+8. На Сході і півдні країни температура коливатиметься від +21 до +23 вдень, в Миколаївській області +18+20, в Одеській +15+17, вночі +6+9.

Дощі та грози на заході і до +24 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці в четвер буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме + 16 +18 градусів, вночі+6 + 8.

Дощі та грози на заході і до +24 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з 14 травня синоптики прогнозують значне потепління в Україні.

Також повідомлялося, що вчора у Карпатах через відлигу оголошували значну небезпеку сходження лавин.

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