UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дожди и грозы на всей территории Украины: прогноз погоды на сегодня

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине в воскресенье будет оставаться дождливой. Синоптики прогнозируют грозы во всех областях Украины, а также ослабление жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Погода во всех областях

В воскресенье везде будут дожди. Ни в одном регионе не будет сухо.

На западе днем ​​ожидается +21+25, а ночью +14+17.

На востоке днем ​​прогнозируют +26+32, а ночью +16+19.

В центре страны ожидается днем +​​26+28, а ночью +15+18.

На юге страны передают днем ​​+26+29, а ночью +16+19.

В Крыму столбики термометров в день будут достигать +26+28, а ночью +16+18.

Прогноз в Киеве

Сегодня дожди с грозами ожидаются и в Киеве. Температура воздуха днем ​​составит +26+28, а ночью +16+18.

Напомним, Киев и область 3 и 4 июля накроют грозы и шквалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала о желтом уровне опасности.

Так, погода в Украине в ближайшие выходные будет сложная почти во всех областях. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы и местами - шквалы и град.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украинедожди