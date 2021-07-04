Дощі та грози на всій території України: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у неділю залишатиметься дощовою. Синоптики прогнозують грози у всіх областях України, а також послаблення спеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УкрГідрометцентру.
У неділю скрізь будуть дощі. У жодному регіоні не буде сухо.
На заході вдень очікується +21+25, а вночі +14+17.
На сході вдень прогнозують +26+32, а вночі +16+19.
У центрі країни очікується вдень +26+28, а вночі +15+18.
На півдні країни передають вдень +26+29, а вночі +16+19.
У Криму стовпчики термометрів у день сягатимуть +26+28, а вночі +16+18.
Сьогодні дощі з грозами очікуються й у Києві. Температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +16+18.
Нагадаємо, Київ та область 3 та 4 липня накриють грози та шквали. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала про жовтий рівень небезпеки.
Так, погода в Україні найближчими вихідними буде складна майже у всіх областях. Синоптики прогнозують сильні дощі, зливи, грози та місцями - шквали й град.