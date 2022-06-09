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Дожди и грозы. Синоптики рассказали, где завтра ожидать непогоды

Фото: завтра на юге и западе Украины ухудшится погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Завтра в некоторых регионах Украины ожидается непогода. Дожди с грозами возможны южной части и местами западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра в южной части, днем также и в юго-западной части местами кратковременный дождь и гроза; на остальной территории страны без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха на севере днем +28 +31 градус, а ночью +14 +18, в восточных областях днем до +29 +31, ночью +15 +18, на юге страны и в западных областях днем от +23 до +30, ночью +16 +15, а в Карпатах днем +23 +28.

Погода в Киеве

Завтра в столице дождей не прогнозируется. Столбики термометров днем достигнут +29 +31, а ночью +16 +18.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая будет погода в июне в Украине.

Также в Укргидрометцентре сообщили, каким будет лето 2022 года.

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