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Дощі та грози. Синоптики розповіли, де завтра очікувати негоди

Фото: завтра на півдні та заході України погіршиться погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Завтра в деяких регіонах України очікується негода. Дощі з грозами можливі південній частині та місцями західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра в південній, вдень також і у південно-західній частині місцями короткочасний дощ та гроза; на решті території країни без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура повітря на півночі вдень +28 +31 градус, а вночі +14 +18, у східних областях вдень до +29 +31, вночі +15 +18, на півдні країни та західних областях вдень від +23 до +30, вночі +16 +15, а в Карпатах вдень +23 +28.

Погода в Києві

Завтра в столиці дощів не прогнозується. Стовпчики термометрів вдень сягнуть +29 +31, а вночі +16 +18.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, яка буде погода у червні в Україні.

Також в Укргідрометцентрі повідомили, яким буде літо 2022.

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