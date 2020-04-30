Дожди, грозы и потепление до +26: каким будет начало мая

Иллюстративное фото (УНИАН)

Украину накроют дожди с грозами

Погода в Украине в начале мая будет дождливой и с грозами, однако температура воздуха местами повысится до +26 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 1 мая

Начнется май с дождей в некоторых западных, центральных, северных и южных областях. В Ивано-Франковской и Одесской областях ожидаются грозы. Температура воздуха днем в центре, на западе и севере будет колебаться от +16 до +20 градусов. На востоке и юге днем прогнозируют от +20 до +25 градусов. Ночью термометры покажут от +6 до +10.

Прогноз на 2 мая

В субботу почти всю территорию страны накроют грозовые дожди. Без осадков лишь в восточных, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Несмотря на дождливую погоду, температура воздуха в центральных, северных, южных и восточных областях повысится до +21...+26 градусов. На западе термометры будут в пределах +18...+21. Ночью прогнозируются от +9 до +11.

Прогноз на 3 мая

Выходные закончатся дождем с грозами на всей территории страны. В западных и Одесской областях температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +17 градусов. В центральных, северных, восточных и остальных южных областей термометры днем покажут от +20 до +24 градусов тепла. Ночью от +7...+9 на западе, до +9...+11 на остальной территории.

Прогноз на 4 мая

В понедельник осадки сохранятся во всех областях. Грозы прогнозируются на севере, востоке, юге и в центре. Температура воздуха на западе снизится до +10...+15. На остальной территории страны днем термометры покажут от +20 до +23 градусов. Ночью на западе от +7...+9, а в остальных областях от +9 до +13.

Прогноз на 5 мая

Во вторник грозы снова охватят всю территорию Украины. Температура воздуха начнет понижаться и в некоторых центральных областях. Так, днем в западных, Киевской, Черкасской, Житомирской и Винницкой областях прогнозируют от +12 до +15 тепла. До +14...+16 снизится температура в Одесской области. На остальной же территории страны ожидается от +18 до +23. Ночью от +10 до +13, на западе от +7 до +9.

Напомним, сегодня в Киеве синоптики прогнозируют первую весеннюю грозу. В столице ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха при этом днем будет колебаться от +20 до +23.