ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дожди, грозы и потепление до +18: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською → Украина, Четверг 22 апреля 2021 08:00
Дожди, грозы и потепление до +18: какой будет погода в Украине сегодня Фото: дожди и грозы ожидаются на большей части Украины (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня, 22 апреля, на большей территории страны сохранятся дожди и грозы. При этом температура воздуха местами поднимется до +18 градусов.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Дожди с грозами будут наблюдаться на большей части Украины. Сухо будет лишь в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Температура воздуха на западе страны будет колебаться от +11+14 градусов днем, в Закарпатской и Черновицкой областях +13+16, ночью +3+6, на Закарпатье до +8. В центральных, северных, восточных и южных областях днем столбики термометра покажут +15+18 градусов, ночью +4+7, на юге до +8.

Дожди, грозы и потепление до +18: какой будет погода в Украине сегодня

Прогноз в Киеве

В столице в четверг будет теплая погода - днем +16+18 градусов, ночью +5+7. При этом Днем ожидается дождь с грозой.

Дожди, грозы и потепление до +18: какой будет погода в Украине сегодня

Ранее РБК-Украина писало, что 24-27 апреля в Украине ожидаются ночные заморозки. Похолодания прогнозируют по почти всей стране, кроме южных регионов.

Также синоптики прогнозируют, что до конца апреля сохранится прохладная погода, временами с дождем и грозами. Потепления возможны в начале мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Гидрометцентр дожди гроза Погода
NEWS
Валютные кредиты украинцев перевели в гривну. Зеленский подписал закон
Валютные кредиты украинцев перевели в гривну. Зеленский подписал закон
DAILY
Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше