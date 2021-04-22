Дощі, грози та потепління до +18: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 22 квітня, на більшій території країни збережуться дощі та грози. При цьому температура повітря місцями підніметься до + 18 градусів.

Прогноз у всіх областях

Дощі з грозами спостерігатимуться на більшій частині України. Сухо буде лише в Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Температура повітря на заході країни коливатиметься від +11+14 градусів вдень, у Закарпатській та Чернівецькій областях +13+16, вночі +3+6, на Закарпатті до +8. У центральних, північних, східних і південних областях вдень стовпчики термометра покажуть +15+18 градусів, вночі +4+7, на півдні до +8.

Прогноз у Києві

У столиці в четвер буде тепла погода - вдень +16 +18 градусів, вночі +5 +7. При цьому вдень очікується дощ з грозою.