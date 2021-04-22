ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дощі, грози та потепління до +18: якою буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском → Україна, Четвер 22 квітня 2021 08:00
Дощі, грози та потепління до +18: якою буде погода в Україні сьогодні Фото :дощі та грози очікуються на більшій частині України(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні сьогодні, 22 квітня, на більшій території країни збережуться дощі та грози. При цьому температура повітря місцями підніметься до + 18 градусів.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Дощі з грозами спостерігатимуться на більшій частині України. Сухо буде лише в Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Температура повітря на заході країни коливатиметься від +11+14 градусів вдень, у Закарпатській та Чернівецькій областях +13+16, вночі +3+6, на Закарпатті до +8. У центральних, північних, східних і південних областях вдень стовпчики термометра покажуть +15+18 градусів, вночі +4+7, на півдні до +8.

Дощі, грози та потепління до +18: якою буде погода в Україні сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці в четвер буде тепла погода - вдень +16 +18 градусів, вночі +5 +7. При цьому вдень очікується дощ з грозою.

Дощі, грози та потепління до +18: якою буде погода в Україні сьогодні

Раніше РБК-Україна писало, що 24-27 квітня в Україні очікуються нічні заморозки. Похолодання прогнозують по майже всій країні, крім південних регіонів.

Також синоптики прогнозують, що до кінця квітня збережеться прохолодна погода, часом з дощем і грозами. Потепління можливі на початку травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Гідрометцентр дожди гроза Погода
NEWS
Ріст випадків: в Україні виявили 16 235 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні виявили 16 235 нових заражень коронавірусом
DAILY
Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше